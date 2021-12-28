Видео: Наталья Непряева кричит на Тириль Венг по-русски

Лыжница сборной России Наталья Непряева накричала на норвежку Тириль Венг после финиша третьего четвертьфинала спринта на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

По ходу забега Венг наехала Непряевой на лыжи, и Наталья резко отстала. Но, в итоге, Непряева сумела финишировать второй после норвежки и прошла в полуфинал. После финиша она очень резко высказала претензии Венг, а та в ответ только улыбнулась.

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Впоследствии Венг и Непряева попали в разные полуфиналы: норвежка — в первый, россиянка — во второй. Однако обе спортсменки не смогли пробиться в решающий раунд. Соревнования выиграла американка Джессика Диггинс.

«Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.