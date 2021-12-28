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Мюрвольд — о серебре в спринте: это хороший знак перед Олимпиадой

Мюрвольд — о серебре в спринте: это хороший знак перед Олимпиадой
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Серебряный призёр первой гонки «Тур де Ски» (конькового спринта) норвежская лыжница Матильде Мюрвольд прокомментировала свой результат.

Победу в спринте одержала американка Джессика Диггинс, бронзовым призёром стала словенка Анамария Лампич.

«Хороший для меня день. Я ждала эту гонку последние недели и рада, что всё сложилось удачно. Двигаюсь от одного дня к другому. Приеду в отель и попробую отдохнуть, чтобы быть готовой к следующей гонке. Конечно, рада, что завоевала медаль, и это заряжает меня положительными эмоциями, уверенностью, что у меня есть силы. Надеюсь, это хороший знак перед Олимпиадой. Пока не знаю, завершу ли «Тур де Ски». Проведу как минимум четыре гонки, а потом посмотрим, насколько я буду уставшей к тому моменту», — сказала Мюрвольд в интервью FIS.

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