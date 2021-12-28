Анамария Лампич: постоянно ошибаюсь в финалах, и пора это остановить

Бронзовый призёр первой гонки «Тур де Ски» (конькового спринта) словенская лыжница Анамария Лампич прокомментировала свой результат.
Победу в спринте свободным стилем одержала американка Джессика Диггинс, серебряным призёром стала норвежская лыжница Матильде Мюрвольд.
«Я рада, что сегодня завоевала медаль. Думаю, моя физическая форма постоянно улучшается. Прибавляю с каждой гонкой. Довольна, конечно, но мне нужны второе место и первое, а не только третье. Мне кажется, я постоянно ошибаюсь в финалах, и пора это остановить. Мне нужно сделать шаг вперёд. Жду, когда будет подходящее время или правильный манёвр. Может, подожду до Пекина», — сказала Лампич в интервью FIS.
Завтра, 29 декабря, «Тур де Ски» продолжится индивидуальной гонкой классическим стилем.
- 28 декабря 2021
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