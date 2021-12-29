Видео финала мужского спринта первой гонки многодневки «Тур де Ски»

Появилось видео финала мужского спринта свободным стилем первой гонки многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Первым к финишной линии пришёл норвежский спортсмен Йоханнес Клебо. На втором месте француз Ришар Жуве, замкнул тройку лидеров ещё один представитель французской сборной – Лука Шанава.

Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

До полуфинала дошли Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Александр Большунов, Артём Мальцев и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале. Финальные забеги (и у мужчин, и у женщин) прошли без россиян.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.