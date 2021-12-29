Видео финала мужского спринта первой гонки многодневки «Тур де Ски»

Появилось видео финала мужского спринта свободным стилем первой гонки многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Первым к финишной линии пришёл норвежский спортсмен Йоханнес Клебо. На втором месте француз Ришар Жуве, замкнул тройку лидеров ещё один представитель французской сборной – Лука Шанава.
Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
До полуфинала дошли Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Александр Большунов, Артём Мальцев и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале. Финальные забеги (и у мужчин, и у женщин) прошли без россиян.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.
Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 29 декабря 2021
-
05:38
-
03:01
-
00:36
- 28 декабря 2021
-
22:54
-
22:47
-
22:16
-
21:39
-
21:17
-
20:54
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:38
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:10
-
18:08