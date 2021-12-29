Вероника Степанова отреагировала на слова Елены Вяльбе, заявившей, что она никто

Лыжница сборной России Вероника Степанова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе заявила, что не хотела бы делать из Степановой звезду и «пока она никто».

«Звезда – это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, вместо Вероники Степановой, которая отравилась перед стартом «Тур де Ски», в многодневке выступает Христина Мацокина. Гонка проходит с 28 декабря по 4 января 2022 года. Действующими победителями соревнований являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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