Дмитрий Губерниев оценил ответ Вероники Степановой на слова Елены Вяльбе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ответ лыжницы сборной России Вероники Степановой на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе заявила, что не хотела бы делать из Степановой звезду и «пока она никто», а Степанова согласилась с ней.

«Да, главное не перечить ЕВ и во всём соглашаться», — написал Губерниев в комментариях к соответствующему посту Степановой в «Инстаграме».

«Не вижу причин расстраиваться, когда она права», — ответила Степанова.

Напомним, вместо Вероники Степановой, которая отравилась перед стартом «Тур де Ски», в многодневке выступает Христина Мацокина. Гонка проходит с 28 декабря по 4 января 2022 года. Действующими победителями соревнований являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.