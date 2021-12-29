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Йоханнес Клебо опубликовал пост после победы в первой гонке «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо опубликовал пост после победы в первой гонке «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в первой гонке «Тур де Ски» — спринте в Ленцерхайде (Швейцария).

«Идеальное начало „Тур де Ски“. Обожаю ощущение от возвращения на трассу», — написал Клебо.

Пост доступе в «инстаграме» Йоханнеса Клебо

Второе и третье места в стартовой гонке заняли представители Франции — Ришар Жуве и Лука Шанава соответственно. Российские лыжники пробиться в финал не смогли.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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