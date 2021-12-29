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Российские болельщики обратились к Клебо после его победы в спринте на «Тур де Ски»

Российские болельщики обратились к Клебо после его победы в спринте на «Тур де Ски»
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Российские болельщики в «Инстаграме» обратились к трёхкратному олимпийскому чемпиону, норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо после его победы в первой гонке стартовавшего «Тур де Ски» — спринте в Ленцерхайде (Швейцария).

После гонки 25-летний спортсмен написал: «Идеальное начало «Тур де Ски». Обожаю ощущение от возвращения на трассу».

Российские болельщики в комментариях отметили успех Йоханнеса. Под постом они обратились к норвежцу по-русски:
«Лучший в мире».
«Лучший! Как всегда!»
«Йоханнес, вся Великая Россия смотрела репортаж и переживала за тебя. С очередной волшебной победой тебя. Мы поздравляем и любим тебя!»
«Похоже, не будет у тебя в этом году конкурентов».
«Что ты ешь такое и чем лыжи мажешь?»

Российские лыжники в финал спринта не пробились.

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