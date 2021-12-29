«С легендами нельзя, да?» Сергей Турышев ответил на упрёк за фото с Петтером Нортугом
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Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, отреагировал на упрёк за фото с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира норвежцем Петтером Нортугом.
«Сегодня на удачу сделал фото с великим Петтером Нортугом», — подписал снимок Турышев.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Турышева
В комментарии Турышева упрекнули: «А надо делать с Большуновым». Сергей ответил: «А что, с легендами нельзя, да? Только с нашими спортсменами и точка?»
Вчера, 28 декабря, в Ленцерхайде стартовал первый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Победителем мужского спринта стал трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, россияне в финал не вышли.
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