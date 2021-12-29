На сестру Мюрвольд пожаловались в полицию. Она бурно праздновала медаль на «Тур де Ски»
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На Иду Мюрвольд, сестру норвежской лыжницы Матильде Мюрвольд, пожаловались в полицию после того, как она бурно отпраздновала серебряную медаль родственницы в спринте на первом этапе «Тур де Ски». Об этом сообщает норвежское издание Dagbladet.
Ида Мюрвольд слишком громко кричала и прыгала на кровати, празднуя успех сестры, и в полицию Осло поступило сообщение о громких женских криках. Ида испугалась, увидев полицейских в дверях, однако те с пониманием отнеслись к ситуации. Они ушли, однако позже дважды звонили ей, чтобы проверить, всё ли в порядке.
Отставание Матильде Мюрвольд от Джессики Диггинс (США), выигравшей спринт на первом этапе «Тур де Ски», составило 0,13 секунды.
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