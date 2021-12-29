Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елены Вяльбе о том, что «медали любят тишину»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе поделилась мнением, нужна ли этим видам спорта дополнительная популярность, чтобы их чаще обсуждали в прессе, и заявила, что «медали любят тишину». «Я за то, чтобы нас не пиарили раньше времени. Никому не нужны раздутые скандалы. Медали любят тишину — моё глубокое убеждение», — сказала она.
«Я вот всё думаю: если медали любят тишину, зачем нам такой спорт? Такой спорт не нужен никому, особенно он не нужен болельщику...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Губерниев оценил ответ лыжницы сборной России Вероники Степановой на слова Вяльбе.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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