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Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елены Вяльбе о том, что «медали любят тишину»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елены Вяльбе о том, что «медали любят тишину»
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе поделилась мнением, нужна ли этим видам спорта дополнительная популярность, чтобы их чаще обсуждали в прессе, и заявила, что «медали любят тишину». «Я за то, чтобы нас не пиарили раньше времени. Никому не нужны раздутые скандалы. Медали любят тишину — моё глубокое убеждение», — сказала она.

«Я вот всё думаю: если медали любят тишину, зачем нам такой спорт? Такой спорт не нужен никому, особенно он не нужен болельщику...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Губерниев оценил ответ лыжницы сборной России Вероники Степановой на слова Вяльбе.

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