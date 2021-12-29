Тренер России рассказал о состоянии Степановой, пропустившей «Тур де Ски» из-за отравления
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о состоянии 20-летней лыжницы национальной команды Вероники Степановой, которая вынужденно снялась с многодневки «Тур де Ски» из-за отравления незадолго до её начала.
«С Вероникой всё нормально, она тренируется. Ничего критичного нет», — приводит слова Егора Сорина «РИА Новости Спорт».
Напомним, вместо Вероники Степановой в «Тур де Ски» выступает её соотечественница Христина Мацокина. Многодневка проходит с 28 декабря по 4 января 2022 года. Действующими победителями соревнований являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и представительница США Джессика Диггинс.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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