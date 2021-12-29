Тренер сборной России отреагировал на слова Елены Вяльбе, заявившей, что Степанова — никто

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе заявила, что не хотела бы делать звезду из 20-летней лыжницы национальной команды Вероники Степановой и что «пока она никто».
«Может, немного жёстко это было сказано. Но тут больше, думаю, эмоциональная реакция Елены Валерьевны на постоянные вопросы про Степанову, потому что Вероника — обычный спортсмен, член национальной команды, не звезда, без значимых регалий, но к ней столько внимания, как будто она великая спортсменка. Поэтому столько внимания, наверное, ей не нужно на данный момент.
Есть другие спортсмены, которые более титулованные и которые выступают на «Тур де Ски», лучше про них что-то спрашивать. Самое главное, ей самой такое внимание не нужно», — цитирует Сорина «РИА Новости Спорт».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
- 29 декабря 2021
-
14:50
-
14:31
-
12:18
-
12:00
-
11:42
-
11:27
-
10:00
-
09:14
-
09:10
-
08:44
-
08:09
-
08:05
-
07:37
-
06:56
-
05:38
-
03:01
-
00:36
- 28 декабря 2021
-
22:54
-
22:47
-
22:16
-
21:39
-
21:17
-
20:54
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:38
-
19:38
-
19:34