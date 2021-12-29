Тренер сборной России отреагировал на слова Елены Вяльбе, заявившей, что Степанова — никто

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе заявила, что не хотела бы делать звезду из 20-летней лыжницы национальной команды Вероники Степановой и что «пока она никто».

«Может, немного жёстко это было сказано. Но тут больше, думаю, эмоциональная реакция Елены Валерьевны на постоянные вопросы про Степанову, потому что Вероника — обычный спортсмен, член национальной команды, не звезда, без значимых регалий, но к ней столько внимания, как будто она великая спортсменка. Поэтому столько внимания, наверное, ей не нужно на данный момент.

Есть другие спортсмены, которые более титулованные и которые выступают на «Тур де Ски», лучше про них что-то спрашивать. Самое главное, ей самой такое внимание не нужно», — цитирует Сорина «РИА Новости Спорт».

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