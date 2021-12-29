«Надеюсь, никто комментариев не читал». Тренер — о настрое сборной России после спринта

Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко рассказал о подготовке команды ко второй гонке на многодневке «Тур де Ски». Вчера, 28 декабря, российские лыжники не смогли пробиться в финал спринта.

«Погода внесла коррективы в подготовку лыж, но я думаю, справимся. Пока вроде все выбирают лыжи no wax, поскольку снег сырой и сильный, мазь подлипает. На таких лыжах мы просто поднимаем ворс шкуркой.

После вчерашней гонки все расстроены, но, думаю, все провели анализ и сегодня будет другой настрой. Надеюсь, что никто в интернете комментариев не читал. Я всегда говорю спортсменам, что не нужно обращать на это внимание, пусть пишут, что хотят», — сказал Жмурко в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски» завершится 4 января.