«Надеюсь, никто комментариев не читал». Тренер — о настрое сборной России после спринта
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко рассказал о подготовке команды ко второй гонке на многодневке «Тур де Ски». Вчера, 28 декабря, российские лыжники не смогли пробиться в финал спринта.
«Погода внесла коррективы в подготовку лыж, но я думаю, справимся. Пока вроде все выбирают лыжи no wax, поскольку снег сырой и сильный, мазь подлипает. На таких лыжах мы просто поднимаем ворс шкуркой.
После вчерашней гонки все расстроены, но, думаю, все провели анализ и сегодня будет другой настрой. Надеюсь, что никто в интернете комментариев не читал. Я всегда говорю спортсменам, что не нужно обращать на это внимание, пусть пишут, что хотят», — сказал Жмурко в эфире «Матч ТВ».
«Тур де Ски» завершится 4 января.
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