Йоханнес Клебо отреагировал на сравнение с удавом в окружении мышей после победы в спринте
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который уверенно выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски», отреагировал на сравнение с удавом в окружении мышей.
«Я был как удав в окружении мышей? В этом нет ничего особенного. Трасса широкая, много возможностей для обгона. Мне нравится этот круг, потому и гонка выдалась хорошей. Я хочу добраться до финальной горы и выиграть, планирую бежать все шесть гонок, а потом вновь останусь на высотный сбор. Но, если я почувствую, что с моим состоянием что-то не так, возможен вариант, что я не буду бежать все гонки.
Как ваш дед? Сейчас дедушке гораздо лучше. Надеюсь, он смотрел спринт от начала до конца», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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