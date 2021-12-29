Норвежский эксперт: Клебо сейчас лучше, чем когда-либо. Он взломал высотную подготовку

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад связал победы соотечественника Йоханнеса Клебо с его тактикой высотной подготовки к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).

Ранее Клебо выиграл первую гонку «Тур де Ски» — коньковый спринт. Второе и третье места в стартовой гонке заняли представители Франции — Ришар Жуве и Лука Шанава соответственно. Российские лыжники пробиться в финал не смогли.

«Несмотря на то что Клебо набирается опыта, он всё ещё новичок в вопросах высотной подготовки, сейчас он прокладывает свой путь, и, естественно, в него постоянно вносятся коррективы. Однако то, что мы увидели от Клебо в Давосе и Ленцерхайде, наводит на мысль, что он уже взломал код высотной подготовки и сделал это потрясающе. Может быть, сейчас он просто лучше, чем был когда-либо. Теперь нам просто остаётся надеяться и верить, что он также хорошо справится с Олимпиадой», — приводит слова Скинстада TV2.