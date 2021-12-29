Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский эксперт: Клебо сейчас лучше, чем когда-либо. Он взломал высотную подготовку

Норвежский эксперт: Клебо сейчас лучше, чем когда-либо. Он взломал высотную подготовку
Комментарии

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад связал победы соотечественника Йоханнеса Клебо с его тактикой высотной подготовки к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).

Ранее Клебо выиграл первую гонку «Тур де Ски» — коньковый спринт. Второе и третье места в стартовой гонке заняли представители Франции — Ришар Жуве и Лука Шанава соответственно. Российские лыжники пробиться в финал не смогли.

«Несмотря на то что Клебо набирается опыта, он всё ещё новичок в вопросах высотной подготовки, сейчас он прокладывает свой путь, и, естественно, в него постоянно вносятся коррективы. Однако то, что мы увидели от Клебо в Давосе и Ленцерхайде, наводит на мысль, что он уже взломал код высотной подготовки и сделал это потрясающе. Может быть, сейчас он просто лучше, чем был когда-либо. Теперь нам просто остаётся надеяться и верить, что он также хорошо справится с Олимпиадой», — приводит слова Скинстада TV2.

«У меня нет шансов». Единственный раз, когда Клебо сдался русским на «Тур де Ски» «У меня нет шансов». Единственный раз, когда Клебо сдался русским на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021