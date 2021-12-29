Джессика Диггинс: мне важно было обнять семью после победы в спринте

Американская лыжница Джессика Диггинс, одержавшая победу в первой гонке «Тур де Ски» — 2022, рассказала о настрое на разделку. Вчера, 28 декабря, спортсменка победила в спринте в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я провела хорошую подготовку к «Туру», лыжи в первой гонке прекрасно работали. Со мной моя семья, мне важно было получить их поддержку после гонки, обнять. Надеюсь, что хорошо пробегу и классическую разделку, — сказала Диггинс в эфире «Матч ТВ».

Диггинс является действующей чемпионкой многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Джессика Диггинс (США) – 3.00,12.

2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) – +0,13.

3. Анамария Лампич (Словения) — +0,30.