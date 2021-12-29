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Наталья Непряева завоевала бронзу в разделке на 10 км классикой на 1-м этапе «Тур де Ски»

Наталья Непряева завоевала бронзу в разделке на 10 км классикой на 1-м этапе «Тур де Ски»
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В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась женская разделка классическим стилем на 10 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски», I этап. Индивидуальная гонка, 10 км. Женщины. Свободный стиль.

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.04,0
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание +18,2
3. Наталья Непряева (Россия) +30,5
7. Юлия Ступак (Россия) +48,1
8. Татьяна Сорина (Россия) +48,3
23. Лилия Васильева (Россия) +1.24,4
36. Екатерина Смирнова (Россия) +1.47,9
45. Христина Мацокина (Россия) +2.03,7
61. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.37,7.

Также сегодня, 29 декабря пройдёт мужская разделка классикой на 15 км. Гонка начнётся в 17:05 мск.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2021, среда. 15:30 МСК
Окончено
1
Кертту Нисканен
Финляндия
27:04.0
2
Эбба Андерссон
Швеция
+18.2
3
Наталья Непряева
Россия
+30.5
Комментарии
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