Наталья Непряева завоевала бронзу в разделке на 10 км классикой на 1-м этапе «Тур де Ски»

В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась женская разделка классическим стилем на 10 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски», I этап. Индивидуальная гонка, 10 км. Женщины. Свободный стиль.

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.04,0

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание +18,2

3. Наталья Непряева (Россия) +30,5

7. Юлия Ступак (Россия) +48,1

8. Татьяна Сорина (Россия) +48,3

23. Лилия Васильева (Россия) +1.24,4

36. Екатерина Смирнова (Россия) +1.47,9

45. Христина Мацокина (Россия) +2.03,7

61. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.37,7.

Также сегодня, 29 декабря пройдёт мужская разделка классикой на 15 км. Гонка начнётся в 17:05 мск.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.