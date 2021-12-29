Легков: сегодня утром ко мне подошла Непряева, у неё были слёзы

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков рассказал о проблемах Натальи Непряевой перед стартом классической разделки на первом этапе «Тур де Ски», в которой она в итоге заняла третье место.
«Ко мне сегодня утром подошла Непряева, и у неё были слёзы. Спросил, что случилось. Она говорит: «Какое-то самочувствие не очень хорошее, в горлышке першит». Я говорю: «Давай-ка не переживай. Хочешь, Изабель позвоним и пообщаемся?». Понятно, что есть тренер, но Изабель есть Изабель. Мы пообщались с ней, и Изабель сказала: «Александр, если бы это был ты, я бы сказала сегодня — беги, завтра день отдыха, там можно будет делать выводы из состояния. Но нужно бежать, сто процентов». Наталья немножко переживала, но я могу сейчас это сказать, потому что ты большая молодец. Сейчас у тебя всё пройдёт, однозначно. Дальше мы тебя ждём на гонках. Ты такая молодец, Наташа. Молодец! У нас все девочки молодцы — и Ступак, и Сорина», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
- 29 декабря 2021
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