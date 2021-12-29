Непряева прокомментировала бронзу в классической разделке на 1-м этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала третье место в классической разделке на 10 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски – 2022». Гонку выиграла финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон.
«Очень долгожданный подиум. Рада, что сегодня всё сложилось хорошо. Очень тяжёлая трасса, сложная погода. Ещё утром была в сомнениях — продолжать «Тур» или нет — потому что есть небольшие проблемы со здоровьем. Но сейчас вроде бы всё складывалось неплохо. Гонки в Оберстдорфе я побегу. Огромное спасибо сервису, лыжи работали просто идеально. Тяжело сравнивать состояние со спринтом, ведь там тактическая борьба, и я вчера не всё правильно делала. Так что состояние сравнимо с тем, что было в спринте», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
- 29 декабря 2021
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