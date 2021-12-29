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Сорина назвала главную сложность в разделке на 1-м этапе «Тур де Ски». Татьяна стала 8-й

Сорина назвала главную сложность в разделке на 1-м этапе «Тур де Ски». Татьяна стала 8-й
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Лыжница сборной России Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в гонке с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски». Спортсменка заняла 8-е место, уступив победительнице Кертту Нисканен (Финляндия) 48,3 секунды.

«Думала, будет хуже. Для такой погоды бежалось нормально. Бежала на no wax. Выходила из лыжни там, где её не было. Лыжи работали отлично.

Главная сложность – ничего не видно на спуске. Я в каске бежала, но и её залепило полностью. Моей задачей на гонку было пройти ровно и добавить на финише, за бонусные очки на 2,4 км я не боролась», — сказал Сорина в эфире «Матч ТВ».

Другая россиянка, Наталья Непряева, завоевала бронзовую медаль в разделке.

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