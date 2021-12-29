Тренер сборной России оценил бронзу Натальи Непряевой в разделке на 1-м этапе «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал третье место Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски».

«Третье место Непряевой — это хороший и мотивированный результат. Наталья шла в дальних номерах, полностью контролировала ход гонки. Она очень здорово финишировала: сильно прибавила и отыграла тот гандикап, который у неё был. Непряева прошла всю гонку по нарастающей, увеличивая скорость. Просто вырвала третье место на финише.

Очень хорошую борьбу показали Юля Ступак и Татьяна Сорина. Три россиянки в десятке — это очень хороший результат, который позволяет надеяться на лучшие результаты в будущем», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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