Россиянке Юлии Ступак дали жёлтую карточку за блокировку соперницы

Российская лыжница Юлия Ступак получила жёлтую карточку за нарушение во время классической разделки на 10 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

Судьи объяснили своё решение формулировкой obstruction (блокировка, создание помех).

Отметим, что до дисквалификации Ступак находилась на седьмой позиции в финишном протоколе. Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева. Ещё одна россиянка, Татьяна Сорина, финишировала восьмой.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.