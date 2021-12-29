Тренер сборной России объяснил, за счёт чего Наталья Непряева завоевала бронзу в разделке

Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко рассказал, за счёт чего, по его мнению, Наталья Непряева смогла финишировать на третьем месте в гонке с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски».

Жмурко, ссылаясь на слова Непряевой, сообщил, что у неё хорошо катили лыжи.

«Всё получилось. По словам Натальи, лыжи у неё были лучше: накатывали на спусках, хорошо держали в подъём. И, соответственно, самочувствие от этого лучше. Я на самой гонке не присутствовал, только на концовке. Наталья сразу начала гонку в лидерах, боролась. Маленько проигрывала в каких-то моментах.

Был упор на то, чтобы пересечься с лидерами. Снег идёт, и чем больше спортсменов проезжает, тем лучше лыжи едут для тех, кто идёт позади. Задача на бонусную отсечку не ставилась. Наталья чувствовала себя хорошо, шла в свою силу.

Что касается здоровья, то у неё начались проблемы ещё на сборе: запершило горло. Сюда приехали, вроде стало лучше. Но вчера, пробежав спринт, она сказала, что опять появились болезненные ощущения. Мы до самого утра, когда обкатывали лыжи, не знали, побежит она или нет. Буквально за два часа до гонки приняли решение стартовать», — сказал Жмурко в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.