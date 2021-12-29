Юлия Ступак снялась с «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак завершила выступление на «Тур де Ски – 2022». В эфире «Матч ТВ» лыжница отметила, что данное решение было принято совместно с тренерским штабом ещё до старта соревнований.

Отметим, что в прошедшей ранее классической разделке на 10 км на первом этапе Тура Ступак заняла седьмую позицию (второй результат среди россиянок) в финишном протоколе. Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева. Ещё одна россиянка, Татьяна Сорина, финишировала восьмой.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.