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Юлия Ступак снялась с «Тур де Ски»

Юлия Ступак снялась с «Тур де Ски»
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Российская лыжница Юлия Ступак завершила выступление на «Тур де Ски – 2022». В эфире «Матч ТВ» лыжница отметила, что данное решение было принято совместно с тренерским штабом ещё до старта соревнований.

Отметим, что в прошедшей ранее классической разделке на 10 км на первом этапе Тура Ступак заняла седьмую позицию (второй результат среди россиянок) в финишном протоколе. Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева. Ещё одна россиянка, Татьяна Сорина, финишировала восьмой.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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