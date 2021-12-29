Юлия Ступак объяснила снятие с «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала снятие с многодневки «Тур де Ски – 2022».

«Я бы хотела сказать, что для меня этот «Тур де Ски» закончился. Огромное спасибо. Это решение было принято давно – после прошлого «Тур де Ски». Я для себя решила, что в нынешнем сезоне это будет тот старт, на который я не ориентируюсь.

Я бы хотела искренне поблагодарить всех наших болельщиков. Ребята, вы огромные молодцы. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. За этот год было очень много поддержки, несмотря на то, что сезон начался не так, как нам хотелось бы. Мы всё равно очень чувствуем эту поддержку. Я в который раз утверждаюсь в том, что есть те болельщики, которые в любой ситуации с нами до конца. Люди, которые нас любят. И это не загоняет нас в какие-то тиски. Мы понимаем, что можем быть не в тех кондициях, но у нас есть люди, которые всем сердцем болеют. Ребята, огромное вам спасибо. Я вас очень сильно люблю. Пусть новый год подарит вам огромное количество любви, ваши желания сбываются. Я поехала к семье, и эти 10 дней буду проводить с моими родными людьми. Это лучший подарок, который я могла сделать для себя», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».