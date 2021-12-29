Бронзовый финиш Натальи Непряевой в «разделке» на «Тур де Ски». Видео

Лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль многодневки «Тур де Ски». Непряева стала бронзовым призёром индивидуальной гонки классическим стилем на 10 км в Ленцерхайде (Швейцария). Награду российской лыжнице принёс мощный яркий финиш.

Видео можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Победительницей «разделки» стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон. В топ-10 вошли россиянки Юлия Ступак и Татьяна Сорина, однако после финиша Ступак заявила, что снимается с «Тур де Ски».

Следующая гонка многодневки – коньковый масс-старт – пройдёт послезавтра, 31 декабря, в Оберстдорфе (Германия).