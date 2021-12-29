Ступак оценила седьмое место в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала седьмое место в классической разделке на 10 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски – 2022».
«На самом деле хорошая и странная гонка, но бывали и лучше. Несмотря на то, что я шла рядом с Эббой Андерссон, понимала, что у меня были силы: шла быстрее и на спуск выходила лучше. Но получилось так, что мы шли втроём. Самочувствие было хорошее. Жаль, что не боролась за призы. Это было возможно. Когда ты идёшь один, ты идёшь в своей пульсовой зоне, а когда за девчонками, которые не собираются отходить, у тебя нет вариантов выходить на свежую лыжню, потому что ты прилипнешь. Лыжи втыкаются, и ты идёшь по лыжне. Вариантов других нет.
Почему выбрала такой ранний номер? Я думала, что мы с кем-нибудь попадём, но как получилось – так получилось», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
- 29 декабря 2021
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