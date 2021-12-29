Ступак: иногда нас шпыняют ни за что. Придёт время, меня начнёт это бесить, и я выскажу
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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как отнеслась к тому, что ей дали жёлтую карточку во время классической разделки на 10 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Судьи объяснили своё решение формулировкой obstruction (блокировка, создание помех).
«Меня пригласили в жюри. Не знаю зачем. Я ничему не удивлюсь после этапа Кубка мира в Давосе. Ладно, я не буду говорить, всё, что думаю на эту тему. Но просто считаю, что иногда нас шпыняют носом ни за что. Придёт время, когда меня начнёт это бесить, и я подойду и выскажу, но не на камеру», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что после финиша гонки, где она стала седьмой, Ступак объявила о решении сняться с текущего «Тур де Ски».
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