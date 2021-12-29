Наталья Непряева попала на подиум впервые с 8 января 2021 года
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла первую медаль на соревнованиях уровня Кубка мира с 8 января 2021 года.
Сегодня, 29 декабря Непряева завоевала бронзу в классической разделке на 10 км на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Гонку выиграла финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Ещё две россиянки вошли в топ-10.
Напомним, 8 января 2021 года Непряева выиграла масс-старт в классическом стиле на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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