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Наталья Непряева попала на подиум впервые с 8 января 2021 года

Наталья Непряева попала на подиум впервые с 8 января 2021 года
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла первую медаль на соревнованиях уровня Кубка мира с 8 января 2021 года.

Сегодня, 29 декабря Непряева завоевала бронзу в классической разделке на 10 км на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Гонку выиграла финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Ещё две россиянки вошли в топ-10.

Напомним, 8 января 2021 года Непряева выиграла масс-старт в классическом стиле на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

«Тур де Ски» — 2021/2022. Большунов второй! У россиян сегодня два подиума! LIVE «Тур де Ски» — 2021/2022. Большунов второй! У россиян сегодня два подиума! LIVE
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