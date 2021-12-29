Норвежский лыжник упал в нескольких метрах от Большунова по ходу разделки на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Сьюр Рёте упал во время классической разделки на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Его подрезал лыжник из сборной Андорры, которому судьи выписали жёлтую карточку.

Отметим, что инцидент произошёл прямо за спиной действующего чемпиона «Тур де Ски» россиянина Александра Большунова.

Ранее дистанцию в 10 км классическим стилем преодолели женщины. Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.