Кертту Нисканен одержала первую победу в гонке Кубка мира почти за три года

Финская лыжница Кертту Нисканен прокомментировала победу в индивидуальной гонке классическим стилем в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).



«Сегодня был действительно хороший день. Всё было отлично, и лыжи работали прекрасно. Мне нравится соревноваться на высоте. У нас замечательные сервисмены, поэтому вся финская команда хорошо выступила сегодня», — сказал Нисканен после финиша.



Нисканен одержала первую победу в гонке Кубка мира почти за три года. Предыдущий раз она первенствовала в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Италии 17 февраля 2019 года.



Следующая гонка многодневки – коньковый масс-старт – пройдёт послезавтра, 31 декабря, в Оберстдорфе (Германия).