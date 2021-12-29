Кертту Нисканен одержала первую победу в гонке Кубка мира почти за три года
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Финская лыжница Кертту Нисканен прокомментировала победу в индивидуальной гонке классическим стилем в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).
«Сегодня был действительно хороший день. Всё было отлично, и лыжи работали прекрасно. Мне нравится соревноваться на высоте. У нас замечательные сервисмены, поэтому вся финская команда хорошо выступила сегодня», — сказал Нисканен после финиша.
Нисканен одержала первую победу в гонке Кубка мира почти за три года. Предыдущий раз она первенствовала в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Италии 17 февраля 2019 года.
Следующая гонка многодневки – коньковый масс-старт – пройдёт послезавтра, 31 декабря, в Оберстдорфе (Германия).
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