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Фрида Карлссон может сняться с «Тур де Ски»

Фрида Карлссон может сняться с «Тур де Ски»
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Вице-лидер общего зачёта Кубка мира, шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала своё выступление в классической разделке на 10 км на первом этапе «Тур де Ски». Карлссон показала пятый результат.

«Тяжёлый день. Дистанция превратилась для меня в постоянную борьбу, я не чувствовала в себе силы. При каждом толчке приходилось активно работать, и так прошла вся гонка. Сейчас я под нагрузками, это входит в наш план. Каким вижу продолжение Тура? Посмотрим. Если реакция будет совсем не такой, как я хочу, то, возможно, продолжать нет смысла. Сейчас я разочарована гонкой, поэтому не могу сказать, что буду делать дальше», — приводит слова Карлссон SVT.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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