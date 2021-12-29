Александр Большунов прокомментировал серебро в разделке на первом этапе «Тур де Ски»

Действующий чемпион «Тур де Ски», россиянин Александр Большунов прокомментировал серебро в разделке классикой на первом этапе «Тур де Ски».

«На данный момент нужно показывать хороший результат в каждой гонке. Вчера был очень расстроен, в спринте реально очень большие бонификации. Даже когда ты бежишь пролог, уже секунды набегают. А если пробегаешь только в четвертьфинал и вылетаешь, то теряешь около минуты. Если я здесь, то уже чувствую себя неплохо. Когда гонки не получаются, я не даю интервью и не трачу на это эмоции. Мне проще побыть с самим собой. Да и рассказывать не о чем. А когда всё нормально, я готов общаться.

Сниматься с «Тур де Ски» – не для меня. Мне нужно искать свою форму и самочувствие. Всё идёт не так гладко, как обычно. Сейчас уже не такие большие объёмы. Главная проблема – много было потеряно летом, когда нужно было делать объём. Нужно перестраиваться и придумывать, как выбираться из этой ситуации», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».