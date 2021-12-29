Бородавко: больше всех в разделке удивил Спицов. Думаю, он сам не ожидал такого результата
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, чей результат у мужчин удивил его больше всего в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).
«Сегодня очень порадовал Иван Якимушкин — шёл уверенно и в серьёзной борьбе. Больше всех удивил Спицов. Думаю, что Денис сам не ожидал такого результата и удивился. Если бы у него были более быстрые лыжи, которые держали бы – был бы выше. Видно, что у Спицова хорошее функциональное состояние, его результат вселяет оптимизм.
Не хочу оценивать работу сервиса. Сначала нужно поговорить со спортсменами, а потом давать какую-то оценку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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