Александр Большунов критически высказался о формате текущего «Тур де Ски»

Действующий чемпион «Тур де Ски», российский лыжник Александр Большунов критически высказался о формате проведения «Тур де Ски» – 2022.
«Спринт на данный момент – роскошь многодневки. За победу даётся минута, плюс из пролога – и складывается очень большое отставание. Если выбываешь в четвертьфинале, проигрываешь лидеру минуту. Эту многодневку сложно назвать многодневкой, потому что единственная гонка с раздельного старта была сегодня. Дальше будут масс-старты, спринтерские разборки, спринтерские бонусные отсечки. Этот «Тур де Ски» всё-таки больше спринтерский», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Расписание соревнований доступно здесь. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 29 декабря 2021
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