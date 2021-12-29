Пярмякоски: когда Непряева шла на финиш, снег уже почти не падал. Это важный фактор

Финская лыжница Криста Пярмякоски попыталась объяснить, почему уступила россиянке Наталье Непряевой в борьбе за бронзу индивидуальной гонки классическим стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски» на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).



«Когда я финишировала, то поначалу была довольна. Думала, что показала хороший результат. Если бы я стартовала позднее, на первом круге было бы больше лыжниц. А когда Непряева подходила к финишу, с неба уже почти не падал снег. При такой конкуренции это важный фактор», — приводит слова Пярмякоски iltalehti.

Победу одержала финка Кертту Нисканен, второй стала Эбба Андерссон из Швеции, третьей – россиянка Наталья Непряева. Пярмякоски не хватило до бронзы 3,5 секунды.