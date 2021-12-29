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Йоханнес Клебо — о целях на «Тур де Ски»: я стартую не для того, чтобы быть десятым

Йоханнес Клебо — о целях на «Тур де Ски»: я стартую не для того, чтобы быть десятым
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в классической разделке на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

Клебо показал четвёртый результат. Гонку выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Александр Большунов, третьим – норвежец Пол Голберг.

«Сегодня пришлось тяжело, но я доволен тем, как прошла гонка. Это была битва. Планы на генеральную классификацию «Тур де Ски»? Я стартую не для того, чтобы быть десятым», — приводит слова Клебо TV2.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. Клебо выигрывал турнир в сезоне-2018/2019.

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