Йоханнес Клебо — о целях на «Тур де Ски»: я стартую не для того, чтобы быть десятым

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в классической разделке на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).
Клебо показал четвёртый результат. Гонку выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Александр Большунов, третьим – норвежец Пол Голберг.
«Сегодня пришлось тяжело, но я доволен тем, как прошла гонка. Это была битва. Планы на генеральную классификацию «Тур де Ски»? Я стартую не для того, чтобы быть десятым», — приводит слова Клебо TV2.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. Клебо выигрывал турнир в сезоне-2018/2019.
- 29 декабря 2021
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