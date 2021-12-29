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Глеб Ретивых: за Большуновым прошёл где-то 500 метров, но по его темпу не смог бежать

Глеб Ретивых: за Большуновым прошёл где-то 500 метров, но по его темпу не смог бежать
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Российский лыжник Глеб Ретивых подвёл итоги классической разделки на первом этапе «Тур де Ски»

«Погода? Думаю, её надо ждать на следующих стартах. Там обещают дожди и плюс 15, как обычно. Никого не испугать погодой. Сегодня мой сервис достал одну пару лыж, которая 2008 года. Она чуть-чуть похуже ехала, и я выбрал другие.

По гонке – всё хорошо. Одному было тяжело работать, но последние два круга отработал в компании. Нормально себя чувствовал. Один пока не могу скорость поддерживать. За Сашей Большуновым прошёл где-то 500 метров, но по его темпу не смог бежать. Он сегодня в хорошей форме. Обычно люди катят в подъём, а сегодня он бежал в горку, так как «трассы нет». Это одна из тяжёлых гонок: трасса, погодные условия.

Спринт? Все гонки важные. Поборемся. Сегодня я хорошо поработал, критических моментов не было. С толпой иду, хорошо себя чувствую. Ещё будет масс-старт, думаю, хорошо пройду. Завтра день рождения? Я уже и забыл. Обычно думаешь-думаешь, а когда настаёт – забываешь. Сейчас будем переезжать. Завтра, наверное, съедим командой кусочек тортика и всё, потому что у Большунова день рождения 31 декабря. Обычно не празднуем на Тур де Ски, но хоть какой-то мини-праздник сделаем», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

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