Глеб Ретивых: за Большуновым прошёл где-то 500 метров, но по его темпу не смог бежать

Российский лыжник Глеб Ретивых подвёл итоги классической разделки на первом этапе «Тур де Ски»

«Погода? Думаю, её надо ждать на следующих стартах. Там обещают дожди и плюс 15, как обычно. Никого не испугать погодой. Сегодня мой сервис достал одну пару лыж, которая 2008 года. Она чуть-чуть похуже ехала, и я выбрал другие.

По гонке – всё хорошо. Одному было тяжело работать, но последние два круга отработал в компании. Нормально себя чувствовал. Один пока не могу скорость поддерживать. За Сашей Большуновым прошёл где-то 500 метров, но по его темпу не смог бежать. Он сегодня в хорошей форме. Обычно люди катят в подъём, а сегодня он бежал в горку, так как «трассы нет». Это одна из тяжёлых гонок: трасса, погодные условия.

Спринт? Все гонки важные. Поборемся. Сегодня я хорошо поработал, критических моментов не было. С толпой иду, хорошо себя чувствую. Ещё будет масс-старт, думаю, хорошо пройду. Завтра день рождения? Я уже и забыл. Обычно думаешь-думаешь, а когда настаёт – забываешь. Сейчас будем переезжать. Завтра, наверное, съедим командой кусочек тортика и всё, потому что у Большунова день рождения 31 декабря. Обычно не празднуем на Тур де Ски, но хоть какой-то мини-праздник сделаем», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».