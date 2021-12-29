Панжинский: Большунов доказал, что на дистанции он готов бороться. Спринт – не его

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте российский лыжник Александр Панжинский отреагировал на второе место Александра Большунова в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски».
«Большунов молодец! Он продемонстрировал то, что от него ждали, и это ожидаемо. Несмотря на то, что вчера Александр остановился в четвертьфинале спринта, было видно, что он проиграл только в позиционной и тактической борьбе. Только это ему помешало, функционально он готов хорошо.
Сегодня была классика, на коне оказался Нисканен, как и в Руке. Сегодня Саша доказал, что в дистанционных гонках он готов бороться в каждой гонке. Спринт – не его, пока что. Надеемся, что на Олимпиаде в условиях среднегорья у него получится побороться. Пока что шансов на медаль Большунова в спринте мало, но он берёт своё на дистанции. Он доказал свой класс», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 29 декабря 2021
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