Брат и сестра Нисканен выиграли гонки «Тур де Ски» в один день
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29 декабря 2021 года финские лыжники, брат и сестра Ийво и Кертту Нисканен выиграли гонки многодневки «Тур де Ски» в один день. Кертту победила в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км, а Ийво в аналогичной «разделке» на 15 км.
Это первые победы Финляндии на «Тур де Ски» с января 2014 года, когда Кертту выиграла гонку 10 км в Ленцерхайде. Ийво в гонках новогодней многодневки ни разу ранее не побеждал.
Напомним, что российские лыжники завоевали в классических «разделках» первые медали «Тур де Ски» — 2021. Наталья Непряева стала бронзовым призёром, а Александр Большунов завоевал серебро.
Теперь «Тур де Ски» переезжает в Оберстдорф (Германия), где послезавтра, 31 декабря, пройдут коньковые масс-старты.
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