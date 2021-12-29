Глеб Ретивых объяснил своё высказывание о результатах подопечных Маркуса Крамера

Многократный призёр чемпионатов мира, российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал своё высказывание о результатах подопечных Маркуса Крамера.

«Да ничего не имел в виду. Сказал общую ситуацию и всё. В частности, это больше относится ко мне, а не к остальным. Как говорится: бумага всё стерпит. Ничего большего. Имел в виду исключительно себя? Конечно. Маркус с утра подошёл после завтрака, поговорили. Всё нормально», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила, что спринт на первом этапе «Тур де Ски» — последний шанс для Ретивых отобраться на Олимпийские игры. Для этого Глебу нужно было попадать на пьедестал. Однако россиянин не сумел квалифицироваться в финал, став шестым в полуфинальном забеге.