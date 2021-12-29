Губерниев: у Большунова огромный генетический запас. К Олимпиаде он ещё добавит

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления российских лыжников в индивидуальной гонке классическим стилем в Ленцерхайде (Швейцария). Соревнования проходили в рамках многодневки «Тур де Ски».

Александр Большунов завоевал серебро, Наталья Непряева – бронзу.



«Есть медали, уже стало легче. Очень рад за Непряеву. Лучшее выступление в личных гонках у наших девушек. Для Ступак, видимо, «Тур де Ски» закончен. Есть вопросы по форме. Якимушкин молодец, надеюсь на Червоткина. Очень надеюсь на Спицова. Главное, что команда борется. Есть оптимизм. Пока больше уверенности в группе Бородавко, а не Крамера. У Большунова огромный генетический запас. К Олимпиаде он будет добирать и добавлять, но в Пекине будет сложно. Невероятно сложно. Там выступают феноменальные люди. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.