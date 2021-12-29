Бородавко: у Непряевой разболелось горло. Были опасения: стартовать или не стартовать

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Натальи Непряевой на «Тур де Ски».
«Можно ли сейчас выдохнуть? Что значит — выдохнуть? Всё равно настраивались на гонку, и вчера прекрасно понимали, что у Александра нет тех кондиций, которые были необходимы. Они не очень быстро восстанавливаются. Видели улучшение в спринте, надеялись на сегодняшний день. Сегодня всё прошло хорошо, все желания сбылись. Хорошая средняя дистанционная скорость. Он выдержал от начала и до конца, шёл с небольшим проигрышем. Всё идёт нормально.
Непряева? У неё разболелось горло ещё на сборе. Были опасения: стартовать или не стартовать. Болезнь не прогрессировала, поэтому приняли решение бежать. Главное, что Наталья сумела преодолеть себя, это её первый подиум в среднегорье. Это самое радостное событие, что она уже способна навязать борьбу в условиях среднегорья и бороться за призы», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
- 29 декабря 2021
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:31
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:53
-
18:48
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
18:07
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:47
-
17:32