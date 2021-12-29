Бородавко: у Непряевой разболелось горло. Были опасения: стартовать или не стартовать

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Натальи Непряевой на «Тур де Ски».

«Можно ли сейчас выдохнуть? Что значит — выдохнуть? Всё равно настраивались на гонку, и вчера прекрасно понимали, что у Александра нет тех кондиций, которые были необходимы. Они не очень быстро восстанавливаются. Видели улучшение в спринте, надеялись на сегодняшний день. Сегодня всё прошло хорошо, все желания сбылись. Хорошая средняя дистанционная скорость. Он выдержал от начала и до конца, шёл с небольшим проигрышем. Всё идёт нормально.

Непряева? У неё разболелось горло ещё на сборе. Были опасения: стартовать или не стартовать. Болезнь не прогрессировала, поэтому приняли решение бежать. Главное, что Наталья сумела преодолеть себя, это её первый подиум в среднегорье. Это самое радостное событие, что она уже способна навязать борьбу в условиях среднегорья и бороться за призы», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».