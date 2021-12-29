Ийво Нисканен прокомментировал свою победу в разделке «Тур де Ски»

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал свою победу в мужской разделке классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Я пытался спокойно начать гонку, но не получилось – начал быстро. Гонка понравилась. Рад, что у меня есть отрыв от преследователей. На самом деле я нервничал перед гонкой: видел победу сестры, и мне нужно было не ударить лицом в грязь и поддержать её почин. Сегодня мы сделали всё правильно, у нас была действительно хорошая гонка. Это невероятный день для нашей семьи», — сказал Нисканен в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.