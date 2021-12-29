Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов завоевал третью медаль в сезоне-2021/2022

Александр Большунов завоевал третью медаль в сезоне-2021/2022
Комментарии

Став серебряным призёром индивидуальной гонки классическим стилем на 15 км в рамках многодневки «Тур де Ски», российский лыжник Александр Большунов завоевал свою третью медаль в сезоне-2021/2022.

Ранее Большунов стал третьим в аналогичной гонке на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), а затем там же выиграл коньковую гонку преследования, в которой из-за мороза не участвовали многие конкуренты.
Напомним, что в Ленцерхайде (Швейцария) Большунов уступил в «разделке» только финну Ийво Нисканену. Бронзовым призёром стал норвежец Пол Голберг.

Следующие гонки «Тур де Ски» — коньковые масс-старты — пройдут послезавтра, 31 декабря, в Оберстдорфе (Германия). 1 января 2022 года там же состоятся спринтерские гонки классическим стилем.

«Сниматься с «Тур де Ски»? Не про меня». Большунов вырвал серебро — и это он не в форме? «Сниматься с «Тур де Ски»? Не про меня». Большунов вырвал серебро — и это он не в форме?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021