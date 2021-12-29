Александр Большунов завоевал третью медаль в сезоне-2021/2022
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Став серебряным призёром индивидуальной гонки классическим стилем на 15 км в рамках многодневки «Тур де Ски», российский лыжник Александр Большунов завоевал свою третью медаль в сезоне-2021/2022.
Ранее Большунов стал третьим в аналогичной гонке на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), а затем там же выиграл коньковую гонку преследования, в которой из-за мороза не участвовали многие конкуренты.
Напомним, что в Ленцерхайде (Швейцария) Большунов уступил в «разделке» только финну Ийво Нисканену. Бронзовым призёром стал норвежец Пол Голберг.
Следующие гонки «Тур де Ски» — коньковые масс-старты — пройдут послезавтра, 31 декабря, в Оберстдорфе (Германия). 1 января 2022 года там же состоятся спринтерские гонки классическим стилем.
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