Пол Голберг заявил, что бронза на «Тур де Ски» позволит ему выступить на Олимпиаде-2022

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал третье место в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски». Гонку выиграл финн Ийво Нисканен, россиянин Александр Большунов стал вторым.

«Хорошая гонка. Мне нужен был хороший результат, чтобы отобраться на Олимпиаду. Это именно тот результат, который был мне необходим. Очень рад. Нам приходится непросто, потому что в заявке на Пекин есть всего восемь мест. Шесть уже были заняты. Так что мне нужно было добиться высокого результата. «Тур де Ски» и сам по себе является для меня большой целью. Возможно, это был самый важный день. Рад, что всё удалось.

Мои цели на оставшуюся часть «Тур де Ски» такие же, как у остальных. Но, конечно, важным будет следующий спринт. Там я тоже буду стараться выйти в финал и получить как можно больше бонусных секунд. Буду двигаться от одного дня к другому, шаг за шагом», — сказал Голберг в интервью FIS.