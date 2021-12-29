Серебряный финиш Александра Большунова в разделке на первом этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в разделке классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Гонку выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, третье место занял норвежец Пол Голберг.

Видео финиша Александр Большунова доступно на YouTube-канале Eurosport Россия. Права на него принадлежат Eurosport.

Отметим, что это третья медаль Большунова в текущем сезоне. Ранее россиянин стал третьим в аналогичной гонке на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), а затем там же выиграл коньковую гонку преследования, в которой из-за мороза не участвовали многие конкуренты.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.