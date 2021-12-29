«В меня испанец въехал». Рёте — о столкновении с лыжником из Андорры
Поделиться
Трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал инцидент с его участием во время классической разделки на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Его подрезал лыжник из сборной Андорры Иринеу Эстеве Альтимирас, которому судьи позднее выписали жёлтую карточку.
Рёте в итоге финишировал 25-м. Гонку выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третьим стал норвежец Пол Голберг.
«Тяжёлая гонка. Особенно было тяжело из-за плохой погоды. Меня во время гонки задел испанец. Это часть игры. Не знаю, видели ли вы этот момент по телевизору, но он прямо въехал в меня слева. Это раздражает, но что поделаешь», — приводит слова Рёте SVT.
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:31
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:53
-
18:48
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
18:07
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:47
-
17:32
Партнерский контент