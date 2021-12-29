«В меня испанец въехал». Рёте — о столкновении с лыжником из Андорры

Трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал инцидент с его участием во время классической разделки на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Его подрезал лыжник из сборной Андорры Иринеу Эстеве Альтимирас, которому судьи позднее выписали жёлтую карточку.

Рёте в итоге финишировал 25-м. Гонку выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третьим стал норвежец Пол Голберг.

«Тяжёлая гонка. Особенно было тяжело из-за плохой погоды. Меня во время гонки задел испанец. Это часть игры. Не знаю, видели ли вы этот момент по телевизору, но он прямо въехал в меня слева. Это раздражает, но что поделаешь», — приводит слова Рёте SVT.