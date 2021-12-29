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Шведский лыжник раскритиковал руководство сборной

Шведский лыжник раскритиковал руководство сборной
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Шведский лыжник Густаф Берглунд выразил недовольство в связи с тем, что ему не позволили продолжить борьбу за место на Олимпийских играх – 2022 и даже не хотели сообщать об этом. Семь шведских лыжников получили путёвки в Пекин (Китай), и на данный момент остаётся ещё одно незанятое место, но Густаф уже выяснил, что его на Игры точно не возьмут.

«Думаю, можно было дождаться, когда определится последнее место в спринтерской команде. Не так очевидно, кто достоин права занять последнее место в сборной. Думаю, немного странно, когда состав отсекают перед «Тур де Ски». И я думаю, что странно, когда руководители не объявляют спортсменам о занятых местах, а вместо этого сами спортсмены звонят руководителям и задают этот вопрос. Это необъяснимо, плохая коммуникация», — приводит слова Берглунда Aftonbladet.

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